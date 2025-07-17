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17 июля 2025 в 17:27

В МИД России заявили о «подвисании» переговоров из-за Украины

Захарова: Украина уклоняется или не готова к новому раунду переговоров с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российско-украинские переговоры находятся в подвешенном состоянии по вине Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, украинская сторона то ли уклоняется, то ли не готова определиться с датой очередного раунда.

[Если] будут запросы о переговорах, мы уже отвечали, что готовы к ним, были готовы и в 2022 году, готовы и в нынешнем, в 2025-м. Сейчас, правда, они что-то подвисли со стороны Украины. Вроде [они] говорили, что им нужно стабильное и устойчивое перемирие, а, видите, от очередного раунда они то ли уклоняются, то ли пока еще не сформулировали, когда будут готовы проводить [его], — сказала Захарова.

Ранее дипломат заявила, что Россия воспринимает идею создания многонациональных сил «коалиции желающих» на территории Украины не иначе как планы интервенции. По ее словам, иностранные военнослужащие будут рассматриваться Москвой в качестве законных военных целей.

До этого спикер МИД РФ отметила: президент Украины Владимир Зеленский умолчал в своем заявлении о трудностях, выпавших на долю украинского народа, что эти испытания вызваны его собственными действиями. Она также подчеркнула, что Зеленский готов пожертвовать народом и страной ради сохранения власти.

Россия
Мария Захарова
Украина
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