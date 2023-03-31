В МИД России призвали Борреля заступиться за Ассанжа и Касема Захарова предложила Боррелю вступиться за Ассанжа и Касема «для баланса»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поддержка Джулиана Ассанжа

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который осудил задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Она призвала европейского политика заступиться за Джулиана Ассанжа и Марата Касема «для баланса».

Боррель ранее заявил, что Брюссель осуждает арест Гершковича. По его словам, журналисты должны свободно заниматься своей профессией и должны быть защищены.

Докажите, Жозеп, свои слова хотя бы словами — вступитесь за Джулиана Ассанжа и Марата Касема. Для баланса, — написала она.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным службы безопасности, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. По словам депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, корреспондент WSJ интересовался работой предприятий оборонно-промышленного комплекса в Екатеринбурге.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании». Угроза оказалась ложной.