В МИД России ответили на слухи США о запуске противоспутникового аппарата Рябков: Москва не станет реагировать на вбросы о противоспутниковом аппарате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал предположения Пентагона о запуске Россией противоспутникового аппарата, передает «Интерфакс». По словам дипломата, Москва не станет реагировать на подобные вбросы.

Я не думаю, что мы должны откликаться на любой информационный вброс из Вашингтона. Космическая программа РФ развивается планово, пуски космических аппаратов различного назначения, в том числе и аппаратов, которые решают задачи укрепления нашей обороноспособности, это тоже не новость, — заявил дипломат.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для СМИ заявил, что по данным США, Россия запустила противоспутниковый космический аппарат на околоземную орбиту. По его словам, это оружие способно атаковать другие спутники на низкой орбите Земли. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. По его словам, Пентагон продолжит следить за российским аппаратом. Он отметил, что его характеристики сходны с вооружениями, которые выводились на орбиту в период с 2019 по 2022 год.

До этого The New York Times со ссылкой на замначальника космических операций генерала-лейтенанта Деанну Берт сообщила, что Пентагон разработал сеть защиты американских спутников для вывода из строя «вражеских объектов» и победы в возможной войне. По данным источников, США обеспокоены активностью России и Китая в космической сфере.