В МИД РФ отреагировали на заморозку участия Армении в ОДКБ МИД: РФ ждет разъяснений по заявлениям о заморозке участия Армении в ОДКБ

Москва ожидает, что Ереван разъяснит заявления главы правительства Армении Никола Пашиняна о заморозке участия республики в ОДКБ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ отметили, что Москва хотела бы знать, «что в действительности стоит за высказываниями» армянского премьера.

Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу «заморозки участия» Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой Организации, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Никол Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил он. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавших границы друг друга.

До этого Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Москва имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в республике. Политик также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.