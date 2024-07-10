В МИД России назвали возможного посредника по Украине Замглавы МИД Руденко: РФ готова рассмотреть Иран в роли посредника по Украине

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Андрей Руденко

Иран мог бы стать посредником в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на сессии дискуссионного клуба «Валдай», трансляция которой велась на странице площадки в VK. По его словам, если Тегеран изъявит такое желание, Москва готова рассмотреть его кандидатуру.

Пока мы таких сигналов конкретных со стороны наших иранских друзей не получали, но если Иран проявит заинтересованность подключиться к посредническим усилиям, которыми сейчас занимаются примерно пара дюжин стран, то мы готовы это рассмотреть, — сказал Руденко.

Ранее советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, так как не понимает его суть. Позицию главы венгерского правительства он назвал «очень странной».

До этого Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Россию. Он заверил, что во время визита в Москву не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Евросовета.