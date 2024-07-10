В офисе Зеленского объяснили, почему Орбан не станет посредником по Украине Подоляк: Орбан не понимает суть конфликта на Украине и занимает странную позицию

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Премьер Венгрии Виктор Орбан не может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине, так как не понимает его суть, заявил в интервью Der Standard советник офиса украинского президента Михаил Подоляк. Позицию главы венгерского правительства он назвал «очень странной».

Мы рассматриваем это как «техническое» путешествие, — сказал Подоляк о визитах Орбана в Москву и Киев.

Советник офиса Владимира Зеленского напомнил, что премьер-министр Венгрии не имеет мандата Евросоюза на урегулирование конфликта. По мнению Подоляка, только США, ЕС и Китай могут выступать посредниками.

Ранее сообщалось, что Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза письмо о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным после поездки в Россию. Он заверил, что во время визита в Москву не выдвигал предложений и не высказывал какое-либо мнение от имени Европейского союза или Евросовета.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Орбан полетел в США, чтобы прощупать почву. По его словам, Орбан прилетал в Москву, чтобы узнать позицию по мирному урегулированию украинского конфликта, затем прибыл в Китай, так как у Пекина есть свой план мира, который устраивал Россию.