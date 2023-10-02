В МИД РФ анонсировали встречу Лаврова с главами Абхазии и Южной Осетии МИД РФ: Лавров проведет 3 октября встречу с президентами Абхазии и Южной Осетии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двухсторонние и трехсторонние встречи с президентами и главами МИД Южной Осетии и Абхазии, сообщает МИД России в своем Telegram-канале. В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы региональной и международной проблематики.

3 октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонние встречи С. В. Лаврова с президентом Республики Абхазия А. Г. Бжанией, министром иностранных дел Республики Абхазия И. Б. Ардзинбой и президентом Республики Южная Осетия А. Э. Гаглоевым, министром иностранных дел Республики Южная Осетия А. М. Джиоевым, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что во время двусторонних встреч стороны подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024–2025 годы, а основной темой трехсторонних переговоров станет координация на площадке Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Ранее секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что вступление республики в Союзное государство России и Белоруссии возможно, однако для этого необходимо установить более тесное сотрудничество с Минском. Он отметил, что белорусские власти заинтересованы в установлении контактов с Сухумом по экономической линии, и это взаимно.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована в том случае, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения ситуации 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.