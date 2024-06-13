В МИД ответили, как будут развиваться отношения с Арменией при смене власти Захарова: Россия будет дружить с Арменией даже в случае смены власти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже в случае смены власти в Армении Россия будет развивать с ней отношения и дружить, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос NEWS.ru о будущем двухстороннего сотрудничества. По словам дипломата, Москва вложила столько души, сил и тепла в развитие этих отношений, что никому не удастся их испортить.

Россия не вмешивается во внутриполитические дела суверенных государств. Но будьте уверены: с Арменией мы всегда будем дружить и развивать отношения, потому что речь не идет о конкретных персоналиях, которые в определенные периоды времени появляются на политических небосклонах разных стран, речь идет о народе, — сказала Захарова.

Она напомнила, что российские пограничники и представители военных подразделений, жертвуя своими жизнями и здоровьем, «защищали регион и народ Армении от застарелых конфликтов, стихийных бедствий, перипетий и неурядиц».

Многое было сделано для того, чтобы эти отношения разрушить, но Россия со своим открытым сердцем и широкой душой делала все, чтобы эти попытки оказались тщетными. Даже вопреки неадекватным и крайне оскорбительным заявлениям в свой адрес, методам, направленным на подрыв двусторонних отношений, — рассказала официальный представитель МИД.

Ранее в Ереване прошли митинги оппозиции, участники которых потребовали сменить власть. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство Армении сложит полномочия, если этого захочет народ. Также он отметил, что Армения решит, когда выйдет из ОДКБ.