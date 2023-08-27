В ЛДПР опубликовали очередное послание Жириновского Чернышов опубликовал послание Жириновского, призывавшего отказаться от доллара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал в Telegram-канале записку бывшего лидера и основателя партии Владимира Жириновского с призывом отказаться от доллара. Она была составлена в 2018 году на фоне резкого роста курса американской валюты. Тогда доллар вырос с 56,7 рубля в январе до 66 рублей в августе.

Что делать? 1) Отказ от доллара. 2) Распустить все международные организации. Пусть будет снова Лига наций в Европе, ОАГ в Америке, ОАЕ в Африке и др. Всех перевести на национальные валюты и языки, — написал тогда Жириновский.

Чернышов отметил, что текущие события в РФ развиваются по тому же пути, о котором говорил экс-глава ЛДПР. По словам вице-спикера нижней палаты, Россия постепенно движется к отказу от доллара, а альтернатив для международной торговли достаточно.

До этого Чернышов опубликовал записку Жириновского, в которой тот предрекал объединение русского мира в границах СССР к 2025 году. Основатель ЛДПР также был уверен, что к 2040-му произойдет объединение в границах славянского мира. Вице-спикер Госдумы пообещал обнародовать в будущем другие предсказания экс-главы ЛДПР.

Ранее ЛДПР запустила официальный Telegram-канал политического алгоритма «Жириновский», где нейросеть в тестовом режиме собирает вопросы к искусственному интеллекту. Как рассказал куратор проекта и депутат Госдумы Владимир Кошелев, «Нейрожириновский», как и скончавшийся в 2022-м основатель партии, «готов слушать людей».