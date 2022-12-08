В Крыму ответили на слова Зеленского о «влиятельных украинцах» в 2023 году Бобков: Зеленский заявил о «самых влиятельных украинцах», чтобы отвлечь население от катастрофических проблем

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Меньше, чем на лидерство в мире никто в Киеве претендовать не хочет, а все, что пишется, говорится, фотографируется для СМИ Украины — часть методичек Запада для усугубления катастрофической ситуации в стране, так прокомментировал для NEWS.ru вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков слова президента Украины Владимира Зеленского, что в 2023 году украинцы станут самым влиятельными людьми в мире. По его словам, большинство представителей власти Украины формирует свои речи. Собеседник подчеркнул, что идет расчет на особое восприятие обществом этой информации.

Если общество Украины за 30 лет нормально, без иронии, стала воспринимать книги по истории Украины, где повествование ведется от первых слов Геродота в «Мельпомене», если издательства всерьез тратят деньги на издательство книг, где древние укры — покорители европейских пространств, чуть ли не ровесники или предшественники кельтов, то удивляться тому, что господство в мире — часть претензий Украины — не приходиться, — сказал Бобков.

Он отметил, что подобные заявления украинских властей являются «политической шелухой», которая все больше засоряет «и без того засоренные мозги украинцев».

Все по тем лекалам, по которым, с меньшей очевидностью, как оказалось теперь, работала агитационная машина Геббельса, заставившая немцев не бросать оружие в окруженном Берлине. Город был взят советской армией с большими потерями, — пояснил спикер.

Бобков убежден, что пропагандистская машина Украины будет любыми способами отвлекать украинцев от отсутствия электроэнергии, от огромных потерь ВСУ под Артемовском, от скорой сдачи Угледара и Соледара. Он убежден, что украинские власти продолжат придумывать подобные байки.

Ранее издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. При этом отмечено, что из-за лидерских качеств главы государства Запад игнорирует проблемы Украины. Зеленскому же удалось заставить Европу делать все, что он хочет.