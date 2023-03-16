В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО Песков: Россия сожалеет о желании Финляндии и Швеции войти в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Москва сожалеет о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для Скандинавских стран.

Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в Альянсе Финляндии и Швеции. Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозу для этих стран, так как у нас нет никаких споров с ними. <...> Поэтому мы можем только сожалеть [об их грядущем вступлении в НАТО] в этой связи, — сказал Песков.

Ранее положение Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО резко ухудшилось, после того как шведский радикал Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. При этом газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Хельсинки вступит в Альянс без Швеции в том случае, если Анкара или Будапешт ратифицируют только ее заявку на членство.

Анкара последовательно блокирует вопрос вступления Швеции и Финляндии в альянс НАТО, настаивая на том, что страна укрывает у себя представителей движений, которые в Турции признаны террористическими. Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре. Речь идет об активистах Рабочей партии Курдистана, которые активно участвовали в массовых протестах в Турции.