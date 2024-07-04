В Кремле сохранили в секрете возможность визита премьера Венгрии Песков не подтвердил возможность визита Орбана в Россию 5 июля

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Gloobal Look Press

Виктор Орбан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг вероятность визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, передает ТАСС. Ожидалось, что политик прибудет с визитом в пятницу, 5 июля.

В Кремле прокомментировали ожидаемый приезд Орбана в Россию. Песков оставил открытым вопрос о возможности его визита.

Ранее премьер-министр Венгрии рассказал о подробностях встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик отметил, что предложил ему объявить в зоне СВО полное прекращение огня. Орбан отметил, что Зеленскому не очень понравились его слова.

Венгерский премьер добавил, что хотел представить интересы Европы честно и объективно. Ежедневно на фронте гибнут сотни солдат, напомнил Орбан.

Политик также высказался о положении венгров на Украине. Орбан увидел хорошие шансы на прогресс по поводу национального меньшинства в стране. Премьер выразил надежду, что и здесь будут решены вопросы.

Закарпатье являлось частью Венгрии до 1920 года. Сейчас область находится в составе Украины. По данным властей Венгрии, в регионе проживают около 150 тысяч венгров. Будапешт обозначил восстановление прав нацменьшинств одним из условий для вступления Украины в Евросоюз.