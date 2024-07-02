Орбан высказался о положении венгров на Украине Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Gloobal Look Press

Виктор Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан увидел хорошие шансы на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, пишет Reuters. Свое заявление он сделал по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

Мы надеемся на то, что и здесь будут решены вопросы. Я вижу хорошие шансы на это, — сказал журналистам Орбан.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. По данным венгерских властей, там проживают около 150 тысяч венгров. Будапешт называл восстановление прав нацменьшинств одним из условий для вступления Украины в Евросоюз.

Ранее Владимир Зеленский поделился, что во время встречи в Киеве он с Орбаном обсудил трансграничное сотрудничество стран, торговлю и другие вопросы. Он добавил, что речь шла обо всем, что касается жизни людей в обоих государств.

По его словам, также в разговоре затрагивали темы гуманитарной сферы и все, что касается жизни людей как на Украине, так и в Венгрии. Зеленский подчеркнул, что содержание беседы может стать основой нового двустороннего документа.

В свою очередь профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко выразил мнение, что Венгрия сможет вывести Россию и Украину на путь мирных переговоров. При этом, по словам эксперта, Будапешт все же не сможет стать полноценной площадкой для диалога Москвы и Киева.