В Кремле рассказали, собирается ли Путин уйти в летний отпуск Песков: у президента России пока нет планов на летний отпуск

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск и продолжает работать, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, о возможном отпуске президента будет сообщено дополнительно.

Вы знаете, что таких вот прямо каникул у него нет, да и у депутатов тоже особо каникул не будет, как вы знаете. Если какие-то деньки удастся урвать, будем вас информировать. Но пока таких планов нет, — сказал представитель Кремля.

Ранее читатели газеты Daily Mail обсудили отдых российского президента Владимира Путина в Сибири, который состоялся в сентябре прошлого года. Издание разместило публикацию о том, как российский лидер провел время в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Фото, на которых президент РФ рыбачит, сплавляется по реке на катере и ночует в палатке, произвели впечатление на читателей и заставили говорить о том, что сильный лидер страны должен выглядеть именно так.