В Кремле рассказали о судьбе нацпроектов после сокращения расходов бюджета В Кремле считают, что сокращение расходов бюджета не повлияет на реализацию нацпроектов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Сокращение расходов бюджета не повлияет на реализацию нацпроектов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, они являются абсолютным приоритетом, могут быть нюансировки, по некоторым позициям можно сэкономить.

[Нацпроекты] являются абсолютным приоритетом, там есть определенные нюансы в реализации, но никто не отказывался от основных ориентиров. Более того, эффективность выполнения правительство демонстрирует очень высокую, поэтому все выполняется своим чередом. Есть какие-то, действительно, незащищенные проекты, там можно сэкономить, абсолютно нормальный процесс, — сказал Песков.

Ранее «Ведомости» сообщили, что правительство России поддержало инициативу Минфина по фронтальному сокращению расходов по так называемым незащищенным статьям бюджета. Чиновники планируют реализовать этот план в 2024 году, что позволит сэкономить порядка 450 млрд рублей. Предполагается, что траты урежут на 10%.

До этого Счетная палата России опубликовала отчет, согласно которому в первом квартале 2023 года дефицит федерального бюджета превысил отметку в 2,4 трлн рублей. Если расходы за указанный период составили 8,08 трлн рублей, то доходы были зафиксированы на уровне 5,678 трлн рублей.