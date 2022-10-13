В Кремле рассказали, на какой риск пошел Путин на саммите в Астане Песков: на форумах для защиты Путина по-прежнему принимаются меры по COVID-19

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину приходится идти на риск, сокращая дистанцию на форумах. При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что меры предосторожности для его защиты от COVID-19 по-прежнему соблюдаются, передает РИА Новости.

Ковидные меры безопасности в отношении Путина не сняты, на форумах приходится идти на риск и снижать дистанцию, но меры предосторожности есть, — сказал Песков.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что президенты, прибывшие на Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), пили бутилированную воду Turan, в то время, как для Путина и главы Киргизии Садыра Жапарова, было сделано исключение из протокола. На столе у президента стояла бутылка воды французской марки Evian.