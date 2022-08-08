В Кремле рассказали, что обсуждали Путин и Кадыров на встрече Песков: Путин и Кадыров обсуждали развитие региона и участие чеченских бойцов в СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

На встрече президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым обсуждалось социально-экономическому развитию республики, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, глава государства на каждой беседе обсуждает эту тему с руководителем республики, поскольку это «важный регион», добавил представитель Кремля.

Главным образом все-таки на повестке дня были вопросы социально-экономического развития республики. Республика важная, большая. Каждый раз президент это обсуждает с главой [Чечни], — сказал Песков.

Он добавил, что также в ходе беседы обсуждалось участие в спецоперации на Украине «чеченских воинов» и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере. Кадыров также ранее сообщал, что поговорил с Путиным о работе бойцов из Чечни, «которые выполняли приказ Верховного Главнокомандующего в Донбассе».

Встреча Путина и Кадырова состоялась 6 августа после переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Известно, что глава Чечни принимал участие в этой беседе и познакомился с представителями правительства Турции — министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и главой национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом.