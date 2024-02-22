В Кремле раскрыли, кто не имеет морального права работать с Путиным Песков: кто не поддерживает Путина, не имеет морального права с ним работать

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Президент России Владимир Путин

Люди, которые не разделяют взгляды президента России Владимира Путина, не имеют морального права с ним работать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью International Reporters. По его словам, сотрудники администрации главы РФ, члены правительства и другие чиновники, работающие с главой российского государства, консолидированы вокруг него и полностью его поддерживают.

Работать с главой государства, быть его пресс-секретарем и полностью его не поддерживать, не разделять его идеологию, не разделять его мнение — это неправильно. Это неправильно, и я считаю, что любой, кто не разделяет точку зрения президента, просто не имеет морального права с ним работать, — сказал Песков.

Он признал, что Путин собрал вокруг себя команду людей, которые полностью поддерживают его идеологию и позицию. По словам представителя Кремля, сотрудники администрации президента, правительства и других властных структур являются самыми убежденными защитниками российского лидера.

Песков также рассказал, что Россия лишь недавно начала активную работу по борьбе с пропагандой, поэтому она иногда выигрывает у США, а иногда и проигрывает им. Он подчеркнул, что информационные войны между государствами велись всегда, в том числе и сейчас. При этом в них очень трудно победить стратегически, отметил Песков.