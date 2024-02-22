Песков рассказал, как Россия борется с иностранной пропагандой Песков: Россия иногда выигрывает у США по контрпропаганде

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Дмитрий Песков

Россия лишь недавно начала активную работу по борьбе с пропагандой, поэтому она иногда выигрывает у США, а иногда и проигрывает им, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters. Он подчеркнул, что информационные войны между государствами велись всегда, в том числе и сейчас. При этом в них очень трудно победить стратегически, отметил Песков.

Да, мы сравнительно недавно начали нашу работу по контрпропаганде, в хорошем смысле этого слова, нашу активную работу по донесению нашей позиции до различных государств в мире. Выигрываем ли мы? Где-то выигрываем, где-то проигрываем, потому что у нас очень грозный враг, — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков рассказал, что при организации работы по контрпропаганде России было необходимо освоить все приемы мультимодальности, так как средствами массовой информации являются не только газеты, телеканалы и радио. Мультимодальные СМИ включают в себе сразу все три элемента. Для донесения позиции Москвы по различным вопросам необходимо освоить их все, подытожил он.

Солдаты Вооруженных сил Украины ранее обвинили американское издание The New York Times в российской пропаганде. По мнению военнослужащих, журналисты издания сослались на несостоятельные источники, освещая события в Авдеевке.