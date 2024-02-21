ВСУ увидели признаки российской пропаганды в статье New York Times В ВСУ назвали российской пропагандой статью New York Times о пленных в Авдеевке

Фото: МО РФ

Статья американской газеты The New York Times о взятии в плен до тысячи украинских военных при отступлении из Авдеевки является российской пропагандой, считает представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой. В эфире телеканала «Рада» он высказал мнение, что источники издания несостоятельны.

Те источники, на которые они (New York Times. — NEWS.ru.) ссылаются, совершенно несостоятельны, потому что нет таких людей. <...> Эти заявления российской пропаганды относительно сотен и тысяч украинских пленных являются полной дезинформацией, — заявил Лиховой.

Он отметил, что украинская сторона признает факт попадания в плен своих военнослужащих, однако их численность гораздо ниже. Лиховой добавил, что Россия использует «фейки, которые распространяют авторитетные мировые СМИ».

Ранее The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщила о попадании в плен до тысячи солдат ВСУ при отступлении подразделений из Авдеевки. Авторы публикации не исключили, что часть из этого числа могла пропасть без вести. В издании отметили, что это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.