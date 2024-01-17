В Кремле раскрыли детали переговоров Путина с главой МИД КНДР Песков: Путин и глава МИД КНДР обсуждали двусторонние отношения

Фото: Артём Геодакян/ТАСС/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи двусторонние отношения с учетом ситуации на Корейском полуострове, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, КНДР является важным партнером России и Москва нацелена на развитие отношений, в том числе и в «чувствительных областях».

Речь шла о двусторонних отношениях, учитывая ситуацию на Корейском полуострове, обмен мнениями по актуальным международным делам, но главный акцент именно на развитие двусторонних отношений, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля оставил без комментария заявление властей США о том, что Россия наносит удары по Украине ракетами, поставленными Северной Кореей. При этом он напомнил, что российские приграничные территории постоянно обстреливаются украинскими войсками, использующими ракеты и снаряды американского, итальянского, немецкого и французского производства.

Между тем заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин допускает, что Северная Корея может создавать гиперзвуковые ракеты при помощи как иранских, так и российских специалистов, уехавших из РФ из-за безработицы еще в 1990-е годы. По его словам, КНДР в последние годы заметно укрепила свою военную промышленность.