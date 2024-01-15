Военный эксперт предположил, кто помогает КНДР при создании ракет Козюлин: Россия может помогать Северной Корее создавать ракеты

Фото: KIM Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Северная Корея может создавать гиперзвуковые ракеты при помощи как иранских специалистов, так российских, уехавших из РФ из-за безработицы еще в 1990-ые годы, заявил в беседе с NEWS.ru заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, КНДР в последние годы заметно укрепила свою военную промышленность.

КНДР располагает квазибаллистической ракетой — она состоит из маневрирующего возвращающегося блока, ведет себя чуть более маневреннее, чем обычная ракета, может уклоняться от ПВО. Хотя эти ракеты проще, чем баллистические, удивительно, что у Пхеньяна есть такие серьезные технологии, — рассказал Козюлин.

По словам эксперта, российские баллистические ракеты остаются более совершенными, чем северокорейские.

Российские гиперзвуковые ракеты более технологичны. Например, у нас даже гиперзвуковые небаллистические ракеты, которые не выходят за пределы атмосферы, располагают своим собственным двигателем. Поэтому они маневренные и высокоточные, — отметил Козюлин.

14 января береговая охрана Японии сообщила о первом в 2024 году запуске ракеты КНДР. По предварительной информации, речь идет о баллистическом снаряде. Ведомство направило предупреждение сторожевым кораблям, призвав их не приближаться к обломкам ракеты в случае обнаружения. Позже Министерство обороны Японии сообщило, что ракета, запущенная Северной Кореей, преодолела не менее 500 километров. Токио выразил решительный протест в связи с произошедшим, добавив, что снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны страны. Япония, Южная Корея и США намерены продолжить сбор информации о запуске КНДР.