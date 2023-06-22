В Кремле раскритиковали Молдавию за решение по историческому празднику Песков: решение Молдавии отменить празднование 9 Мая больно отзывается в сердцах ветеранов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кремле «чрезвычайно негативно» относятся к решению властей Молдавии отменить празднование Дня Победы в стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие инициативы болезненно воспринимаются ветеранами и их родственниками.

Подобные решения очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. Это то, что вызывает искреннее разочарование, — сказал Песков.

Накануне правительство Молдавии одобрило законопроект об отмене празднования 9 мая Дня Победы. Руководство страны согласилось перенести праздник на 8 мая и назвать его Днем памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Инициатива правящей партии перенести День Победы встретила сопротивление ряда граждан, они выходили на улицы с протестами.

29 мая Верховная рада Украины поддержала законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий Днем памяти и победы над нацизмом 8 мая. Этой же инициативой отменяется празднование 9 Мая как Дня Победы — теперь будет отмечаться День Европы.

8 мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. В заявлении президента говорится, что День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев.