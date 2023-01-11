Москалькова попросила Анкару прекратить поставки оружия Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась к председателю парламента Турции Мустафе Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине. Она рассказала о встрече, в которой также участвовали омбудсмены Турции и Украины Шереф Малкоч и Дмитрий Лубинец, где стороны подняли вопрос о необходимости прекращения огня.

Обратилась к господину Шентопу с просьбой прекратить поставку оружия Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации этой ситуации, — написала Москалькова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трудно говорить о достоверности сообщений о том, что Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны. Представитель Кремля напомнил, что Москва и Анкара являются партнерами.

Журналисты сообщали, что речь идет о поставках улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), произведенных Турцией в рамках соглашения о совместном производстве с США. О начале поставок рассказали американские и европейские чиновники, осведомленные о данном решении.