Турция начала поставлять Украине боеприпасы времен холодной войны Foreign Policy: Турция начала поставки Украине кассетных боеприпасов времен холодной войны

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

С ноября 2022 года Турция начала поставлять на Украину кассетные боеприпасы времен холодной войны, разработанные США. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников, осведомленных о данном решении.

По имеющейся информации, речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного наначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), произведенных Анкарой в времена холодной войны в рамках соглашения о совместном производстве с США. Боеприпасы в том числе предназначаются для уничтожения бронетехники.

Издание сообщает, что Киев пытался добиться поставок подобных боеприпасов от Вашингтона в течение нескольких месяцев. Однако экспорт DPICM в другие страны запрещен американским законодательством.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американские власти также включили в эту сумму $682 млн партнерам Вашингтона на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений. Она добавила, что пакет помощи также включает $225 млн на долгосрочное укрепление военного потенциала и модернизацию ВСУ. В американской администрации отметили, что обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось, тогда как объявленная ранее отправка БМП Bradley Киеву будет осуществлена как можно скорее.