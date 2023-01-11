Песков: Россия следит за сообщениями о поставках турецких боеприпасов Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Россия отслеживает сообщения о поставке турецких боеприпасов на Украину, хотя их достоверность трудно определить, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». До этого в СМИ появилась информация, что Анкара с ноября отправляет Киеву кассетные боеприпасы времен холодной войны, разработанные США.

Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений. Безусловно, мы все это внимательно отслеживаем, — сказал Песков.

Он добавил, что «всем хорошо известны» поставки на Украину турецких беспилотников Bayraktar. Турция имеет свои обязательства как страна — член НАТО, но при этом с Россией ее объединяют весьма партнерские отношения, отметил Песков.

Журналисты сообщали, что речь идет о поставках улучшенных стандартных боеприпасов двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), произведенных Турцией в рамках соглашения о совместном производстве с США. О начале поставок рассказали американские и европейские чиновники, осведомленные о данном решении.