В Кремле прокомментировали решение властей Латвии в отношении «Дождя» Песков назвал ситуацию с «Дождем» примером иллюзии о свободе за пределами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в Латвии примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России. Ранее председатель Нацсовета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил о принятом решении об аннулировании лицензии на вещание в стране телеканала «Дождь».

Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий, — сказал Песков.

Ранее «Дождь» уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, заявившая о том, что СМИ не занимается поддержкой российских военных.

Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, добавив, что в его словах сквозила двусмысленность. Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили еще два журналиста — руководитель и ведущий экономической программы Маргарита Лютова, а также ведущий новостного эфира Владимир Роменский.