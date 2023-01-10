В Кремле порадовались рекордным сборам фильма «Чебурашка»

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «Чебурашка»

Кремль радуется вместе с создателями фильма «Чебурашка», ставшего рекордсменом по кассовым сборам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что российский кинорынок следует заполнять отечественной продукцией, передает ТАСС.

Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино, — сказал Песков.

При этом он добавил, что лично фильм пока не смотрел, поскольку не имел возможности. Пресс-секретарь президента также отметил, что сейчас на российском кинорынке образовался вакуум, поэтому перед отечественными производителями открылось широкое поле для работы.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного кинематографа. На десятый день проката он собрал 3,082 млрд рублей.

Кинокритик Роман Григорьев объяснил успех «Чебурашки» благоприятными прокатными условиями, отсутствием реальной альтернативы и демонстрацией потенциала отечественных кинокартин.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из «апельсиновой страны». Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Главного героя озвучила актриса Ольга Кузьмина.