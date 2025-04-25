Президент РФ Владимир Путин пока не собирается проводить переговоры с лидерами Индии и Пакистана Драупади Мурму и Асифом Али Зардари, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, страны пока не обращались к России с просьбой помочь с разрешением конфликта.
Нет, сейчас нет в планах, — отметил Песков.
В Пахалгаме 22 апреля — популярном туристическом районе в индийской союзной территории Джамму и Кашмир — произошел теракт: вооруженные люди в форме цвета хаки открыли огонь по мирным жителям. В результате нападения погибли минимум 27 человек, среди них — граждане Индии и один гражданин Непала.
Исламабад после этого публично объявил о готовности к вооруженному противостоянию с Индией. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф позже заявил, что мировому сообществу нужно опасаться эскалации конфликта между Пакистаном и Индией. По его словам, конфликт может перерасти в ядерное противостояние.
Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов тем временем отметил, что отношения между Индией и Пакистаном будут накаляться, но до ядерного конфликта не дойдет. Политолог допустил, что возможен удар с применением управляемых бомб или тактических ракет с беспилотниками.