В Кремле ответили на вопрос о запрете ЕС везти нефть из РФ через воды Дании Песков призвал Данию соблюдать правила международного судоходства

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Евросоюз и Дания должны соблюдать правила международного торгового судоходства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что Копенгаген в рамках нового правила ЕС намерен задерживать танкеры с российской нефтью, идущие через датские воды. По его словам, которые приводит ТАСС, Кремль не располагает данным о намерении правительства Дании и с таким вопросом необходимо обратиться в Министерство транспорта РФ.

С другой стороны, здесь, конечно, следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства, — заявил спикер Кремля.

Ранее Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что Копенгаген в рамках новых планов Евросоюза станет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через территориальные воды Дании. По словам источников, речь идет о судах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие позволяет Дании проинспектировать любое судно, представляющее опасность для окружающей среды.

Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре сообщил, что Россия продолжит сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. По его словам, это нужно для поддержания стабильности на нефтяных рынках.