Россия продолжит дополнительно сокращать экспорт нефти до конца 2023 года Новак: РФ продолжит сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продолжит сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, пишет ТАСС. По его словам, это нужно для поддержания стабильности на нефтяных рынках. Отмечается, что решение о продлении сокращения продлевается каждый месяц.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, — сказал Новак.

Он добавил, что в ноябре будет проанализирована ситуация на рынке для принятия решения по увеличению или сокращению производства нефти.

Ранее Новак на совещании с представителями нефтяных компаний поручил принять срочные меры для снижения цен на топливо на АЗС, сообщается на сайте кабмина. В поручении также указывается необходимость привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

До этого президент России Владимир Путин призвал поставлять топливо сначала на внутренний рынок и только потом зарабатывать на его продаже посредством экспорта. Он подчеркнул, что цены на топливо растут, несмотря на принятые меры. По его словам, потребителя, который ждет результатов, мало интересует, «что происходит в этих звеньях».