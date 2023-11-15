Дания станет помехой для танкеров с российской нефтью FT: Дания может начать блокировать танкеры с российской нефтью

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Дания в рамках новых планов Евросоюза станет проверять и, вероятно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, пишет газета Financial Times со ссылкой на три источника. По их словам, речь идет о судах, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие позволяет Дании проинспектировать любое судно, представляющее опасность для окружающей среды.

По данным Financial Times, вся российская нефть, транспортировка которой осуществляется через Балтийское море, а это примерно 60% от общего объема ее морского экспорта, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

Дании будет поручено проверять и, возможно, блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, — следует из текста статьи.

В июле два танкера с российской нефтью впервые отправились по Северному морскому пути в Китай из портов на Балтике. До этого по такому пути на восток перевозили сырье из Мурманска, а из Ленинградской области танкеры шли на Запад. Однако эмбарго, введенное ЕС на импорт нефти из РФ, ускорило решение Москвы перенаправить поставки в азиатском направлении.

Вице-премьер РФ Александр Новак в октябре сообщил, что Россия продолжит сокращать экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. По его словам, это нужно для поддержания стабильности на нефтяных рынках.