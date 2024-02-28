В Кремле ответили на нежелание Венгрии соседствовать с Россией Песков: опасения Венгрии по поводу соседства с Россией беспочвенны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Опасения Венгрии по поводу соседства с Россией беспочвенны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова премьер-министра Виктора Орбана о нежелании иметь общую границу с РФ. Кроме того, пресс-секретарь российского президента отметил, что мнение Москвы во многом не сходится с позицией венгерского премьера, передает ТАСС.

Россия не представляет опасность. Вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяется в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией. Поэтому опасения на этот счет беспочвенны, — сказал Песков.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией. По его словам, страна сохранила плохие воспоминания о соседстве с СССР. Он выразил мнение, что интересам национальной безопасности республики лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у нее не было бы общей границы с РФ.

До этого венгерский премьер выразил мнение, что Украина смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между Россией и Западом. Он добавил, что такая перспектива может не нравиться самим украинцам, но их страна находится на карте там, где она есть.