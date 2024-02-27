В Венгрии не захотели соседствовать с Россией Орбан: Венгрия не хочет иметь общую границу с РФ из-за воспоминаний об СССР

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Виктор Орбан

Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией, заявил премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи в Праге со своими коллегами из Польши, Словакии и Чехии. По его словам, которые приводит ТАСС, страна сохранила плохие воспоминания о соседстве с СССР.

Орбан выразил мнение, что интересам национальной безопасности Венгрии лучше всего отвечала бы ситуация, при которой у нее не было бы общей границы с Россией.

Ранее Орбан выразил мнение, что Украина смогла бы сохранить свою государственность, если стала бы буферной зоной между Россией и Западом. Он добавил, что такая перспектива может не нравиться самим украинцам, но их страна находится на карте там, где она есть.

До этого венгерский депутат Ласло Тороцкаи предположил, что Закарпатье может перейти под контроль Венгрии в случае поражения Украины в конфликте с Россией. В то же время он призвал к разрешению ситуации путем переговоров. Румынский политик Клаудиу Тырзиу в свою очередь заявил, что страна хочет аннексировать ряд украинских территорий и выйти из НАТО. По его словам, «нужна оттепель в отношениях между Румынией и Россией».