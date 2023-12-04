В Кремле рассказали о подарке Путину от Назарбаева Песков: Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр мемуаров

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту России Владимиру Путину авторский экземпляр мемуаров «Моя жизнь. От зависимости к свободе», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, книга будет передана главе государства.

Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр, — сказал Песков.

Книгу с мемуарами экс-президент Казахстана выпустил 1 декабря. В них отдельная глава посвящена российскому лидеру. Назарбаев в ней рассказал, что Владимир Путин может охладеть к людям, которые не держат своего слова. Самого же российского лидера он называет «человеком слова и дела». Также он отмечает, Путин восстановил порядок в России, укрепил авторитет власти и вернул ей статус мировой державы. С его приходом между Россией и Казахстаном начался качественно новый период отношений.