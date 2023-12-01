Назарбаев рассказал, что может заставить Путина охладеть к человеку Назарбаев: Путин может заледенеть к людям, которые не держат слово

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Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин может охладеть к людям, которые не держат своего слова, написал бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах. Сам же российский лидер, отмечает он, «человек слова и дела», пишет ТАСС.

[Путин] может заледенеть и долго не оттаивать по отношению к тем главам государств и другим людям, которые не держат слово и не выполняют взятые обязательства, — говорится в мемуарах.

Первый президент Казахстана отмечает, что Путин восстановил порядок в России, укрепил авторитет власти и вернул ей статус мировой державы. С приходом его к власти между Россией и Казахстаном начался качественно новый период отношений.

Никто не сомневается в том, что президентство Путина войдет в историю России как особый период. Это признают и его недруги, — пишет Назарбаев.

Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Назарбаев впервые признал наличие второй семьи, где родились долгожданные сыновья. От первого брака у него три дочери. Первый президент Казахстана признается, что в конце 90-х познакомился со своей новой женой — Асель Исабаевой. Она вручила ему букет у трапа во время его рабочей поездки в Талдыкорган. Спустя некоторое время он увидел ее фото в газете — она выиграла титул «Мисс Казахстана — 1999». После этого разыскать девушку уже не было сложным делом.