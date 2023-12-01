Назарбаев заявил, что беспорядками в январе 2022 года руководили с Украины

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Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что беспорядки в начале 2022 года в республике координировали с Украины. В своих мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе» Назарбаев сообщил, что штаб оппозиционного политика Мухтара Аблязова, руководящего протестами в стране, находился в Киеве.

Истинное лицо радикальной оппозиции окончательно раскрылось в ходе трагических январских событий 2022 года. С самого начала протестных акций Аблязов подбрасывал лозунги, призывающие протестующих к «координации действий». В обращении к митингующим через Facebook (деятельность в РФ запрещена) был указан код украинских операторов. Как выяснилось, созданный заранее штаб Аблязова находился в Киеве. Он открыто говорит о своей причастности к кровопролитию, — рассказал Назарбаев в разделе, посвященном тем событиям.

По словам бывшего главы Казахстана, страна пережила самый трудный экзамен в истории. Он отметил, что только благодаря помощи членов Организации Договора о коллективной безопасности, к которым обратился казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, ситуацию удалось урегулировать.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем беспорядки перекинулись на другие города.

Ранее Назарбаев рассказал, что президент России Владимир Путин может охладеть к людям, которые не держат своего слова. Бывший президент Казахстана отметил, что Путин восстановил порядок в России, укрепил авторитет власти и вернул ей статус мировой державы.