В Кремле отреагировали на выход Авена и Фридмана из санкционного списка ЕС Песков: бизнесмены могут оспорить свое попадание в санкционные списки ЕС

Крупные бизнесмены, попавшие под санкции, могут оспаривать это в суде и реализуют такую возможность, передает ТАСС слова представителя Кремля Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал постановление суда ЕС о снятии санкций с бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана.

Разумеется, представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности. В любом случае все эти санкции мы считаем незаконными, несправедливыми, деструктивными и, наверное, даже в чем-то позорящими те органы, которые их принимали, — сказал Песков.

Персональные санкции против российских предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана были отменены 10 апреля. Такое решение вынес Европейский суд общей юрисдикции. При введении санкций предпринимателей посчитали близкими в том числе к президенту страны Владимиру Путину, но суд счел эти доводы недостаточно доказанными.

Ранее Фридман покинул Лондон и вернулся в Москву. Бизнесмен объяснил, что на территории чужой страны ощущал себя «униженным и незащищенным». После Британии бизнесмен пожил в Израиле, но уехал оттуда после эскалации конфликта с ХАМАС. При этом он планирует вернуться в страну, когда война закончится.