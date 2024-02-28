В Кремле отреагировали на обвинения организовать в Киеве Майдан-3 Песков: Киеву не нужна помощь для раскачивания ситуации изнутри

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Майдан 12 февраля 2014 г

Украине не нужна помощь для раскачивания ситуации изнутри, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, соответствующие процессы в стране вызревают самостоятельно. Так он прокомментировал заявления украинских властей о том, что Москва «намерена расшатать ситуацию» на Украине. Представитель Кремля отметил, что подобного рода обвинения регулярно поступают из Киева, поэтому Россия «не можем реагировать на все».

Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри, — сказал Песков.

Ранее политик Виктор Медведчук заявил, что госпереворот на Украине возможен только в случае его проведения солдатами. По его словам, военнослужащие могут пойти на такой шаг от безысходности. Речь идет о людях, которые сегодня не находятся в рядах ВСУ, — о получивших ранения и вернувшихся в мирную жизнь. Медведчук отметил, что переворот может быть проведен по примеру Майдана. Одако, если он не получит поддержку Запада, военный сценарий станет единственным.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью The New York Times, в которой говорится о связи киевского руководства с ЦРУ. Она отметила, что на территории Украины было немало представителей спецслужб США и Великобритании. По ее словам, сотрудники американской разведки занимали этажи в правительственных зданиях Киева.