Захарова заявила, что разведка США занимала целые этажи в госзданиях Киева Захарова: в статье NYT о сотрудничестве ЦРУ с Украиной нет ничего нового

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

На территории Украины было немало представителей спецслужб США и Великобритании, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах конгресса Международного движения русофилов. По ее словам, американская разведка порой занимала этажи в правительственных зданиях Киева, передает корреспондент NEWS.ru. Таким образом дипломат отреагировала на статью The New York Times, в которой говорится о связи киевского руководства с ЦРУ.

Мы об этом говорили постоянно. Но история началась не только с 2022 года. Майдан 2013–2014 годов проходил при режиссуре американских спецслужб, которые занимали целые этажи в здании госструктур Украины. Мы об этом говорили с самого начала. Вашингтон и Лондон выступали, по сути, руками киевского режима, который убивал русских и российских военных, — сказала Захарова.

По ее словам, в статье NYT нет ничего нового, Москва говорила об этом долгие годы. Представитель МИД РФ задалась вопросом, кто заставляет американских журналистов не видеть эту информацию и не цитировать ее, несмотря на то, что российская сторона заявила о ней еще два года назад.

Ранее издание The New York Times писало, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов проходил обучение у ЦРУ. По данным газеты, он также высаживался в Крыму в составе элитного украинского отряда и проходил лечение в США после ранения в Донбассе.

Отмечается, что под покровительством американских спецслужб в стране был создан «отряд 2245». Этот спецназ захватывал российские дроны и средства связи, чтобы американские специалисты могли провести их реверс-инжиниринг и взломать российские системы шифрования.