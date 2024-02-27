Стало известно о связях главы украинской разведки с ЦРУ NYT: глава ГУР Буданов совершал вылазки в Крым и лечился в США после Донбасса

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов проходил обучение у ЦРУ, пишет The New York Times. По данным газеты, он также высаживался в Крыму в составе элитного украинского отряда и проходил лечение в США после ранения в Донбассе.

Издание пишет, что примерно в 2016 году ЦРУ начало подготовку элитного украинского подразделения спецназа, известного как «отряд 2245», который захватывал российские дроны и средства связи, чтобы американские специалисты могли провести их реверс-инжиниринг и взломать системы шифрования. Одним из офицеров этого подразделения был Буданов.

Подчеркивается, что во время службы в подразделении Буданов участвовал в высадке в Крыму, которую отбил российский спецназ. Кроме того, нынешний глава ГУР Украины был отправлен для лечения в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в США после ранения в Донбассе.

В декабре 2023 года Басманный суд в Москве заочно арестовал Буданова по обвинению в причастности к 104 терактам. В России ему грозит пожизненное заключение.

ФСБ считает Кирилла Буданова организатором теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Тогда на автомобильной части моста взорвался начиненный взрывчаткой грузовик. Пламя перекинулось на топливные цистерны. В результате погибли пять человек, частично обрушились два пролета моста.

Кроме того, российские власти подозревают, что Буданов причастен ко второй атаке на Крымский мост, которая произошла в ночь на 17 июля 2023 года. Жертвами стала супружеская пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила ранения.