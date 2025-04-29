В Кремле оценили заявление Макрона о давлении на Россию Песков после слов Макрона заявил, что Франция не слушает заявления Путина

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва готова начать переговоры без предварительных условий, однако Киев не ответил на этот призыв, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Комментируя слова французского лидера Эммануэля Макрона о необходимости усилить давление на Москву, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что там, видимо, не слушали заявления Путина, передает РИА Новости.

Такое ощущение, что во Франции не утруждаются тем, чтобы слушать заявления президента Путина, к нашему сожалению. Именно президент Путин повторял неоднократно о том, что Россия готова без каких-либо предварительных условий к началу переговорного процесса. Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор, — подчеркнул Песков.

До этого сообщалось, что Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий. В частности, РФ хочет приступить к переговорному процессу, который ликвидирует первопричины кризисной ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом, заявили в Кремле.

Ранее российский президент объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля сказано, что, по мнению РФ, Украина должна последовать этому примеру.