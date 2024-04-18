В Кремле оценили запрет маткапитала для строительства в подтопляемых зонах Песков: запрет маткапитала для строительства в подтопляемых зонах не обсуждался

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Кремль не рассматривал идею о запрете использования материнского капитала для строительства и покупки жилья в подтопляемых зонах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конкретной позиции по данному вопросу нет, передает ТАСС.

Здесь никакой нет позиции, этот вопрос не рассматривался, — заявил Песков.

Соответствующую инициативу об использовании маткапитала губернатор Курганской области Вадим Шумков озвучил на совещании с российским лидером Владимиром Путиным. Глава региона также предложил не распространять на подтопляемые зоны дачную амнистию.

Ранее Песков высказался о замечании Путина в адрес главы Тюменской области Александра Моора, назвавшего упертыми жителей, отказавшихся эвакуироваться из затапливаемых сел. По его словам, президент всегда требует от глав российских регионов корректности, когда речь идет о людях и их бедах. По мнению Пескова, такая требовательность является постоянной характеристикой Путина.

Кроме того, представитель Кремля высказался о ситуации с домашним насилием в России. По словам Пескова, согласно данным правоохранительных органов, в стране не наблюдается вызывающих беспокойство показателей.