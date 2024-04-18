«Очень требователен»: Песков оценил упрек Путина в адрес губернатора Моора Песков: Путин требует корректных слов от губернаторов в вопросе россиян

Президент России Владимир Путин всегда требует от глав российских регионов корректности, когда речь идет о людях и их бедах, так пресс-секретарь главы государства прокомментировал упрек Путина в адрес главы Тюменской области Александра Моора, который назвал упертыми жителей, отказавшихся эвакуироваться из затапливаемых сел. Он назвал такую требовательность постоянной характеристикой президента, передает ТАСС.

Он всегда очень внимательно относится к людям и конечно же требует от представителей власти корректных выражений, когда речь идет о людях, об их бедах, заботах и чаяниях. Это постоянная характеристика Путина, — отметил представитель Кремля.

Речь идет о замечании, который Путин сделал Моору 17 апреля, когда губернатор назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Глава государства отметил, что ничего смешного в этом нет и задачей главы региона является вселить в людей уверенность. Президент добавил, что граждане должны понимать, что с их имуществом ничего не произойдет, даже если они уедут.

До этого на совещании с членами правительства Путин отчитал главу Минпромторга Дениса Мантурова из-за того, что российские компании в нужный срок не получили контракты на производство военных и гражданских самолетов. Во время разговора с главой Минпромторга он потребовал решить данную проблему в течение месяца.