Песков прокомментировал жесткий посыл Путина Мантурову Песков: у Путина нет серьезных нареканий к работе Мантурова

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Денис Мантуров

Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе вице-премьера — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он уточнил, что критика на совещании является обычным явлением.

Это обычный рабочий процесс, — сказал Песков.

На совещании с членами правительства, прошедшем в режиме видео-конференц-связи, Путин выразил недовольство, что у некоторых предприятий до сих пор нет готовых заказов на воздушные суда. Кроме того, президент указал, что подготовка контрактов и паспортов для проектов ведется слишком долго, нужно завершить все необходимое в течение месяца.

Помимо этого, в ходе совещания Путин заверил, что все проблемы, связанные с обеспечением участвующих в специальной военной операции частей, будут решены. Глава государства рассказал, что уровень обороноспособности страны будет повышаться. Параллельно с решением этих задач, как указал Путин, власти станут реализовывать социально значимые проекты.

Еще в декабре на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса Путин выразил надежду на то, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме. Он добавил, что в предыдущие годы условия производства и поставок исполнялись в полном объеме.