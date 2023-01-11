Путин заверил в решении проблем с обеспечением участвующих в СВО частей

Фото: kremlin.ru

Все проблемы, которые связаны с обеспечением участвующих в специальной военной операции частей, будут решены, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства заверил, что уровень обороноспособности страны будет повышаться. Кроме того, сказал Путин, параллельно с решением этих задач власти станут реализовывать социально значимые проекты.

Безусловно, мы решим все проблемы, связанные с обеспечением ВС и частей, задействованных в СВО. При этом продолжим реализацию масштабных и социально значимых проектов, так выстраивать меры экономической политики, чтобы они реально вели к росту зарплат и доходов людей, — сказал российский президент.

Путин сказал, что эти меры в будущем, как предполагается, в совокупности с мерами социальной поддержки (в первую очередь речь идет о поддержке семей с детьми) должны вести к снижению уровня бедности и неравенства.

Еще в декабре на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимир Путин выразил надежду на то, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме, передает. Он добавил, что в предыдущие годы условия производства и поставок исполнялись в полном объеме.

Глава государства не стал уточнять, предусмотрены ли особые условия для ВПК на фоне специальной операции на Украине.