Путин выразил надежду, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

На совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме, передает РИА Новости. Он добавил, что в предыдущие годы условия производства и поставок исполнялись в полном объеме. Глава государства не стал уточнять, предусмотрены ли особые условия для ВПК на фоне специальной операции на Украине.

Конечно, рассчитываю, что как и в предыдущие годы, в этом году, в 2023-м, задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружения, военной специальной техники будут выполнены в полном объеме, — заявил Путин.

Президент еще в октября подписал указ, согласно которому был создан координационный совет для обеспечения потребностей ВС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщила ранее пресс-секретарь министра Россияна Марковская. По ее словам, Шойгу проинспектирует в том числе производственные мощности предприятия концерна «Калашников», которое выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.