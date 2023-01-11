«Слишком долго»: Путин об оформлении заказов на самолеты Путин назвал слишком долгой работу по обеспечению предприятий заказами на воздушные суда

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Президент России Владимир Путин назвал слишком долгой работу по обеспечению авиапредприятий заказами на самолеты, включая гражданские и военные суда. Во время разговора с главой Минпромторга Денисом Мантуровым он потребовал решить данную проблему в течение месяца. Путин подчеркнул, что у некоторых заводов нет заказов на военные самолеты (со стороны Минобороны), а также на гражданские суда на 2023 год.

Долго, слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы заказа. Они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности расширять или держать. Им нужно понять, сколько военное ведомство закажет, сколько гражданских судов будет заказано. У некоторых предприятий нет заказов даже на 2023 год. Это нужно сделать в течение месяца, не позже, — выдвинул требование к Мантурову Путин.

Кроме того, в ходе совещания Путин заверил, что все проблемы, которые связаны с обеспечением участвующих в специальной военной операции частей, будут решены. Глава государства рассказал, что уровень обороноспособности страны будет повышаться. Параллельно с решением этих задач, как указал Путин, власти станут реализовывать социально значимые проекты.

Еще в декабре на совещании с главами предприятий оборонно-промышленного комплекса Путин выразил надежду на то, что гособоронзаказ будет исполнен в полном объеме. Он добавил, что в предыдущие годы условия производства и поставок исполнялись в полном объеме.