В Кремле оценили стрельбу Путина из снайперской винтовки Песков назвал нормальной практикой стрельбу Путина из снайперской винтовки

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нормальной практикой стрельбу президента России Владимира Путина из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области. По его словам, это не связано с военной спецоперацией на Украине, поскольку глава страны брал оружие в руки «далеко не два раза», передает РИА Новости.

Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал в руки оружие далеко не два раза, а весьма и весьма часто. Совершенно нормальная практика, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что Путин сам предпочитает испробовать новые модели оружия, ему неоднократно их предоставляли. По его словам, глава государства попал в мишень. Сколько было попаданий, он не смог сказать.

Накануне Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области вместе с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Российский лидер сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова на стрельбище. Он проверил ход боевого слаживания подразделений и готовность личного состава к выполнению задач в районах СВО, а также проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке.

Путин заслушал доклад Шойгу о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки, а также боевого слаживания в составе подразделений.