Путин проверил, как в Рязанской области готовят мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области, передает РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, доложил главе государства о прохождении мобилизованными курса боевой подготовки по военно-учетным специальностям, а также боевого слаживания в составе подразделений.

Верховный главнокомандующий проверил вопросы боевого слаживания подразделений и готовность личного состава к выполнению задач в районах спецоперации.

На военном полигоне президент проинспектировал практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Главе государства показали преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Ранее Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, единственных владельцев которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отсрочка от платежей предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.